Hassloch. Sternsingen war in diesem Jahr – wie so vieles – eine besondere Herausforderung. Viele Teilnehmer hatten neue, kreative Ideen, wie auch unter Corona-Bedingungen Menschen zu erreichen werden können. In Haßloch waren das zum Beispiel das Sternsinger-Video auf YouTube, die Segensflyer und -aufkleber und die Möglichkeit zum kontaktlosen Spenden. Die Mühe hat sich laut der Verantwortlichen gelohnt, denn der Spendenstand sieht ähnlich aus wie in den vergangenen Jahren: 24.711 Euro sind bei der Sternsingeraktion in Haßloch zusammengekommen. Diese gehen an Projektpartnerin Schwester Floreana in Indonesien, damit Kindern und Erwachsenen, die an Lepra, Tumoren und Unterernährung leiden, geholfen werden kann. Das geschieht zum Beispiel mit Hilfe eines Kinderkrankenhauses und eines Lepradorfs. Beide Einrichtungen wären ohne die Spenden aus Haßloch nicht möglich, betonen die Verantwortlichen.