Sie liegt etwas versteckt zwischen katholischer Kirche und altem barocken Rathaus. Aber fast wie in der Bibel beschrieben, weist der große, über die Bahnhofstraße gespannte Stern den Weg zu der neuen Weihnachtskrippe in Weisenheim am Sand.

Die Idee dazu hatte Angelika Mayer-Pirrmann, bei der Ausführung halfen Heidi Bold, Ria Strebelow und Martina Weber vom örtlichen Heimat- und Museumsverein. Im Corona-Advent im vorigen Jahr