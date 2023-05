Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Greifvögel zu beobachten, ist für Kinder immer faszinierend. Gelegenheit dazu hatten jetzt die Kinder der Kita Arche Noah in Meckenheim – dank einer Spende. Und was gefiel den Kindern dabei am besten?

„Wisst ihr, warum der Wanderfalke so große schwarze Augen hat?“, fragt Michael Hörner. Der Falkner aus Ruppertsberg erklärt es: Die dunklen großen Augen des Wanderfalken