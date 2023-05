Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Will die Gemeinde einen Bebauungsplan Steinacker aufstellen? Darum ging es am Donnerstag im Bauausschuss. In der Diskussion wurde deutlich, dass es mehrere Gründe dafür gibt, warum Bürgermeister Thomas Jaworek (CDU) die Aufstellung eines Bebauungsplans angeregt hat.

Laut Jaworek und Bauamtsleiter Thomas Bayer wäre es durch einen Bebauungsplan möglich, die Parkplätze am Friedhof, an der Winzergenossenschaft und beim Weingut am Nil besser an die B271