Der Gemeinderat soll heute darüber entscheiden, ob für den Bereich nordwestlich der Neugasse (Steinacker-Gebiet) ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt wird (19 Uhr, Turnhalle).

Ziele seien das Verbessern der Zufahrt zu den im Bereich Schlittweg vorhandenen Parkplätzen und der Oberflächenentwässerung. „Ein solcher Bebauungsplan ist nicht gegen die Bürger gerichtet, sondern eigentlich im Interesse aller“, verdeutlicht Ortsbürgermeister Thomas Jaworek im Vorfeld der Sitzung. Wie bereits mehrmals berichtet, haben Mitglieder der Bürgerinitiative Steinacker, die sich gegen die Ausbaupläne des Weinguts am Nil wehrt, die Aufstellung eines solchen Bebauungsplans kritisiert. So wurde auch ein Antrag auf einstweilige Verfügung erlassen, aber inzwischen wieder zurückgezogen. Ohne einen solchen Bebauungsplan, so Jaworek, könne man nur abwarten, bis das Weingut Bauanträge stelle und diese im Rat durch Erteilen oder Nichterteilen des gemeindlichen Einvernehmens behandeln. Bei dem jetzt angestrebten Bebauungsplanverfahren könne man jedoch besser auf die Interessen der betroffenen Bürger eingehen, argumentiert Jaworek. Außerdem müsse das Weingut dann auch genau erklären, welche Planungsabsichten in dem Verfahren geregelt werden sollen.

In der Sitzung geht es außerdem um die Frage, ob die Hebesätze für die Grund- und die Gewerbesteuer erhöht werden. Entschieden werden soll auch darüber, ob die Nachhaltigkeitsstrategie für Kallstadt (SDG-Projekt) angenommen wird. Die Annahme der Planung zum Umgestalten eines weiteren Teils des Sportplatzes zu einem Sport- und Freizeitgelände und die Vergabe entsprechender Aufträge sind weitere Punkte.