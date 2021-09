Die Corona-Fallzahlen ziehen bundesweit wieder an. Auch im Landkreis Bad Dürkheim sowie im Rhein-Pfalz-Kreis werden jeden Tag mehr Infizierte registriert. Besonders betroffen sind den Angaben zufolge Ungeimpfte.

Am Freitag waren im Landkreis Bad Dürkheim nach Zahlen des Landesuntersuchungsamts (Lua) 230 aktive Corona-Infektionen bekannt, davon wurden 109 Fälle innerhalb der letzten Woche festgestellt. Die auf 100.000 Einwohner bezogene Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Bad Dürkheim lag am Freitag bei 82,2 – eine Woche zuvor hatte sie noch unter 60 gelegen. Die hohen Fallzahlen im Kreis erklären sich laut der Pressesprecherin der Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Sina Müller, insbesondere durch Reiserückkehrer und größere Familien. Ein weiterer Pandemietreiber sei der Umstand, dass die Menschen wieder häufiger treffen und sich Kontaktpersonen von Infizierten fast alle selbst ansteckten. „Eine gewisse Anzahl an Fällen bedeutet darum in der Regel direkt umso mehr Folgefälle ein paar Tage später – Stichwort exponentielles Wachstum“, erklärt Müller. Die meisten Infizierten seien ungeimpft. Den Lua-Daten zufolge trifft es derzeit vor allem jüngere Menschen: In der Altersgruppe unter 20 Jahren lag die Inzidenz bei 189,9, bei den Über-60-Jährigen bei 27,9.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 4783 Personen aus dem Landkreis infiziert, 322 Menschen mussten ins Krankenhaus. Bisher sind 150 Menschen aus dem Landkreis an oder mit Corona verstorben, der letzte Anfang Juni. In Gerolsheim, Laumersheim und Großkarlbach waren bisher insgesamt 122 Menschen mit dem Virus infiziert, fünf sind verstorben. Derzeit sind in den Orten sieben aktive Infektionen bekannt. In Dirmstein waren 132 Personen infiziert, aktuell sind es drei. Verstorben sind bisher drei Dirmsteiner.

Im Rhein-Pfalz-Kreis gelten laut Lua 282 Personen als infiziert, 97 davon kamen in der letzten Woche hinzu. Bereits Anfang August zeichnete sich der Anstieg der Fallzahlen ab. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Rhein-Pfalz-Kreis am Freitag demnach bei 62,7. Die Verteilung auf Altersgruppen folgt dabei dem bundesweiten Trend: Die meisten Infizierten sind unter 20 Jahre alt (Inzidenz: 138,3), Menschen über 60 Jahre infizieren sich dagegen seltener (Inzidenz 12,9).

Seit dem Ausbruch des Coronavirus wurden im Rhein-Pfalz-Kreis insgesamt 7129 Corona-Fälle registriert. 190 Menschen landeten im Krankenhaus, 230 verstarben an oder mit dem Virus, die letzten Ende Juni.