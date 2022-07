Dirmstein soll Grundzentrum werden – das wünschen sich seit Jahren die Gemeindespitze und die Ratsmitglieder. Da die Aussichten aber wenig rosig sind, denkt man über juristische Schritte nach.

Welcher Ort zentral für die Grundversorgung einer Region ist, regelt das Landesentwicklungsprogramm im Zentrale-Orte-Konzept (ZOK). Die Kriterien für die Zuweisung des Status sind in den vergangenen 50 Jahren aber kaum verändert worden, weshalb das Land die Überarbeitung des Konzepts sowie der Schlüsselzuweisungen im Landesfinanzausgleich angeordnet hat.

Der Verband Region Rhein-Neckar, mit dem die Verbandsgemeindeverwaltung Leinigerland im Auftrag der Gemeinde bereits 2019 in Kontakt ist, will das ZOK aber erst überarbeiten, wenn das Land das grundlegende Landesentwicklungsprogramm fortgeschrieben hat. Dies wird voraussichtlich erst in einigen Jahren der Fall sein. „Bis dahin können Forderungen einzelner Gemeinden (...) nicht berücksichtigt werden“, schreibt der Verband.

Eher weniger als mehr Kandidaten

Ortsbürgermeister Bernd Eberle (FWG) sagte kürzlich im Gemeinderat, er halte es nicht für sinnvoll, jetzt Geld für einen Antrag auszugeben, weil keine positive Entscheidung des Verbands zu erwarten sei. Und: Ersten Untersuchungen zufolge gäbe es bei einer Anpassung der ZOK-Kriterien künftig weitaus weniger Grundzentren als bisher. SPD-Fraktionsvorsitzender Jörg Jokisch schlug vor, juristisch zu prüfen, ob sich der Status erstreiten lässt, und sich über den Verfahrensablauf und die Zuständigkeiten zu informieren.

Der Erste Beigeordnete, Hans Scherer (CDU), sagte, er wolle bis zum Winter Antworten suchen, auch was die Anforderungen für den Antrag beim Regionalverband angehe und was von der Beauftragung eines Planungsbüros zu erwarten sei. Er glaube aber nicht, dass sich in den nächsten fünf Jahren etwas in der Sache tun wird.