Zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand rückten laut eigenem Bericht die Feuerwehren Elmstein, Iggelbach, Esthal und Lambrecht am Sonntag gegen 19 Uhr in den Elmsteiner Ortsteil Harzofen aus. Angekommen in der Esthaler Straße erkundeten die Wehrleute das Anwesen und entdeckten lediglich eine leichte Rauchentwicklung im Bereich der Küche. Als Ursache stellte sich ein angebranntes Essen auf dem Herd heraus. Die Feuerwehrleute lüfteten das Stockwerk mit entsprechenden Hochleistungsgeräten. Zwei Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Haus aufhielten, blieben nach Angaben der Wehr unverletzt, vorsichtshalber untersuchte der Rettungsdienst das Duo. Laut Bericht entstand kein Schaden am Gebäude, nach der Entlüftung zogen die Feuerwehren wieder ab.