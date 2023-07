Mit einer Änderung des Bebauungsplans für das Gewerbegebiet beschäftigt sich am Dienstag erneut der Ortsgemeinderat (19 Uhr, Bürgerhaus). Dieses Mal geht es unter anderem um Änderungswünsche des Betonwerks.

Den Bau eines neuen Feuerwehrgebäudes, eine neue Anlage des Betonwerks Waibel inklusive Zufahrt sowie eine Verkehrsberuhigung am Ortseingang: All das wollten die Erpolzheimer Politiker ursprünglich regeln, indem sie den Bebauungsplan „Gewerbegebiet östlich der L526“ entsprechend anpassten. Den nötigen Beschluss fassten sie im April 2019. Damals gingen die Ratsmitglieder davon aus, dass dadurch alles schneller vorangehen könnte und sich Geld sparen ließe.

Das erwies sich als Irrtum. Im Mai 2022 entschieden sie, den Bereich für das Feuerwehrgerätehaus aus dem Plangebiet herauszunehmen und dafür einen eigenen Bebauungsplan aufzustellen. Bei der erneuten Änderung, über die der Rat nun aktuell diskutieren will, handelt es sich laut Ortsbürgermeister Alexander Bergner (FWG) um einen Wunsch der Firma Waibel, der mit dem Feuerwehrgerätehaus nichts zu tun habe. Grund sei, dass das Unternehmen entgegen früherer Pläne nur noch eine mobile und keine stationäre Anlage mehr betreibe. Dadurch sei es möglich, das Areal nicht mehr als Industrie-, sondern als Gewerbegebiet auszuweisen – was wiederum Waibel einige Vorteile brächte. So seien in einem Gewerbegebiet die rechtlichen Vorgaben weniger strikt, und das Bebauungsplanverfahren lasse sich schneller vorantreiben – woran die Firma großes Interesse habe.

Verschwenkung doch nicht sinnvoll

Weiteren Gesprächsbedarf sieht der Ortschef bezüglich der Zufahrten zum Betonwerk und der angestrebten Verkehrsberuhigung an der Ortseinfahrt. Vorgesehen war bislang eine Verschwenkung des vorhandenen Fahrbahnteilers. Da dessen Ostseite mindestens 17 Meter von dem geplanten Feuerwehrgerätehaus entfernt sein müsse, würde der Fahrbahnteiler auf der Westseite fast unmittelbar an die Grenzen der dortigen Wohngrundstücke heranrücken – bis auf weniger als einen Meter. Ein derart geringer Abstand sei bei einer Landesstraße unzumutbar, sagt Bergner. Entsprechenden Protest der Anlieger gegen dieses Vorhaben gebe es bereits. Deshalb wolle die Kommune mit dem Landesbetrieb Mobilität klären, ob statt des Fahrbahnteilers ein Verkehrskreisel möglich wäre.

Auf der Tagesordnung haben die Politiker darüber hinaus das Genehmigen einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 25.000 Euro stehen. Dieses Geld ist für den Ausbau des Grenzwegs zwischen Erpolzheim und Freinsheim nötig.