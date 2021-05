Praxisnaher Unterricht steht derzeit wieder auf dem Stundenplan der zweiten Klassen an der Schillerschule. Im Schulgarten hinter dem Kulturviereck haben die Kinder Kartoffelsetzlinge ausgebracht. Im Spätsommer sollen die Kartoffeln geerntet werden.

Das „Kartoffelprojekt“ 2021 der Schillerschule hat begonnen. Im Schulgarten hinter dem Kulturviereck haben die Kinder jetzt unter Anleitung von Bauhofgärtnerin Sina Brewi Kartoffeln gesetzt. Ziel ist die Vermittlung von Basiswissen rund um die Themen Lebensmittel und gesunde Ernährung. „Gerade dadurch, dass die Kinder ihre im Frühjahr selbst gesetzten Kartoffeln über Wochen hinweg begleiten und im Spätsommer ernten, entsteht ein ganz neues Bewusstsein in Bezug auf Lebensmittel“, sagt Schulleiterin Gila Serr.

„Die Vorfreude auf die diesjährige Pflanzaktion war besonders groß“, sagt Michelle Willem, Lehrerin der Klasse 2.4. Gerade im Corona-Alltag sei der Ausflug in den Schulgarten mal wieder ein Höhepunkt gewesen. Ohnehin sei man an der Schillerschule froh, dass in diesem Jahr die Kinder wieder selbst den Schulgarten beackern dürfen. „Im vergangenen Jahr hatten wir noch gemeinsam mit der Umweltbeauftragten ein kurzes Erklärvideo für die Zweitklässler gedreht, da sich der Schulalltag damals noch komplett zu Hause abgespielt hat“, erinnert sich Umweltdezernent Joachim Blöhs (Die Grünen).

Derzeit befinden sich die Kinder der Schillerschule im täglichen Wechselunterricht, wodurch in diesem Jahr jede Klasse als Kleingruppe das Projekt begleitet.