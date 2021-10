Der Seniorenbeirat bietet älteren Bürgern die Gelegenheit zum zwanglosen Austausch beim Seniorenstammtisch. Die Treffen finden am zweiten Mittwoch jedes Monats im Naturfreundehaus statt.

Die Teilnahme am Seniorenstammtisch ist offen. Auch das Alter spiele im Gegensatz zur Mitwirkung im Seniorenbeirat keine Rolle, sagt der Vorsitzende des Seniorenbeirats, Siegfried Klein.: „Alle, die Lust haben und unsere Runde einfach mal kennenlernen wollen, sind willkommen.“ Im Mittelpunkt der Runde stünden der Austausch und das gemütliche Beisammensein. „Wir sprechen über alles, was uns bewegt, tauschen aber auch Ideen aus, die es vielleicht auch mal im Seniorenbeirat zu diskutieren gilt“, erklärt Klein.

Der Stammtisch sei eine Gelegenheit, um mit neuen Leuten in Kontakt zu kommen, wirbt er um weitere Teilnehmer. Ebenso könnten aus den Treffen Ideen für Aktivitäten oder Veranstaltungen entstehen. Beispielsweise sei zuletzt über den Seniorenbeirat eine Fahrradtour zur Schoppenwiese nach Mußbach angeboten worden. „Es wäre natürlich auch schön, wenn man über den Stammtisch neue Interessenten für die Mitarbeit im Seniorenbeirat begeistern kann“, so Klein. Der Beirat sei das Sprachrohr für die Belange und Interessen der älteren Bürger der Gemeinde. Außerdem habe der Seniorenbeirat ein Antragsrecht und könne Anträge zu aus seiner Sicht wichtigen Themen den politischen Gremien zur Beratung vorlegen“, ergänzt der zuständige Beigeordnete Claus Wolfer (FWG).

Ob es um den ungezwungenen Austausch beim Stammtisch oder der Mitarbeit im Seniorenbeirat gehe: „Wir freuen uns stets über neue Gesichter“, so Klein, der alle Interessierten zum unverbindlichen Vorbeischauen einlädt. Der Stammtisch kommt stets am zweiten Mittwoch eines jeden Monats im Haßlocher Naturfreundehaus (An der Fohlenweide) zusammen. Das nächste Treffen findet dementsprechend am 10. November um 10 Uhr statt. Bei Fragen steht Siegfried Klein telefonisch unter 06324 981513 zur Verfügung.