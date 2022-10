Die Stadtwerke Lambrecht sind in Sorge. Grund ist die hohe Anzahl von Heizlüftern, die gekauft wurden. Ein vermehrter Einsatz solcher Geräte könne das lokale Stromnetz überlasten, warnen die Werke.

Schon im Sommer lösten die hohen Verkaufszahlen bei elektrischen Heizlüftern deutschlandweit für Sorgen bei den Energieversorgern. Zur Erinnerung: Die Baumarktkette Hornbach meldete bereits Ende Juni um 100 Prozent gestiegene Verkaufszahlen.

Der Lambrechter Stadtwerke-Geschäftsführer Michael Frech weiß aus Gesprächen mit Kunden, dass Lambrecht beim Run auf die Elektro-Heizungen keine Ausnahme bildet. Er warnt: „Heizlüfter und andere elektrische Direktheizungen sind im Verhältnis zu einer Gasheizung nicht nur teurer und weniger effizient, sondern können auch den Gasverbrauch in Kraftwerken in die Höhe treiben.“ Wenn viele Verbraucher gleichzeitig mit Elektro-Heizlüftern heizten, müsse dafür zusätzlicher Strom bereitgestellt werden. Und dieser komme dann vermutlich aus Gaskraftwerken.

Schlimmstenfallls Stromausfall im Gebiet

Die Elektro-Heizungen drosselten also den Gasverbrauch nicht – im Gegenteil. Er werde in die Höhe getrieben. Gleichzeitig bestehe die Gefahr, dass die lokalen Stromnetze überlastet würden. „Steigt der Stromverbrauch in einem Niederspannungsnetz vor Ort sprunghaft an, kann das schlimmstenfalls zu einem Stromausfall im betroffenen Gebiet führen“, so Frech weiter. Auch bei den Verbrauchern zuhause könnten Heizlüfter bei einem zu häufigen und übermäßigen Einsatz die Elektrik im Haus oder in der Wohnung überlasten.

Frechs Kollege in Deidesheim, Alexander Will, sieht die Sache etwas gelassener. „Die hohen Verkaufszahlen bedeuten nicht automatisch, dass die Geräte auch eingesetzt werden“, sagt er. Viele Bürger hätten sich vermutlich nur absichern wollen. Das lokale Stromnetz in Deidesheim sei außerdem durch die Umstellung großer Teile der Beleuchtung auf LED entlastet worden. Auch die Hotels hätten in diesem Bereich kräftig investiert. „Das alles macht sich schon bemerkbar“, so Will.

Gaspreise 2022 noch stabil

Sowohl in Deidesheim als auch in Lambrecht sind die Gaspreise bisher noch nicht erhöht worden. Sie steigen in Lambrecht voraussichtlich zum 1. Februar, in Deidesheim zum ersten Januar. „Durch die Absenkung der Mehrwertsteuer zum 1. Oktober von 19 auf sieben Prozent und die Rücknahme der Erdgasumlage können die Stadtwerke Lambrecht die Preise für das gesamte Jahr 2022 stabil halten“, so Frech. Dessen ungeachtet solle jeder Bürger achtsam sein beim Verbrauch von Erdgas. Jede eingesparte Kilowattstunde trage dazu bei, die Versorgung zu stabilisieren. Beide Stadtwerke-Chefs sind insgesamt aber optimistisch, dass es trotz schwieriger Bedingungen im kommenden Winter nicht zu einer Mangellage bei der Gasversorgung kommt.

Info

Tipps zum Energiesparen finden sich auf den Internetseiten der Werke, unter www.sw-lambrecht.de und www.stadtwerke-deidesheim.de/