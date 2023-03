Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Kürze soll es losgehen: Die Stadt Lambrecht will mit der Neugestaltung des Gebietes rund um die ehemalige Klosterkirche beginnen. Dazu erhielt sie jetzt einen Förderbescheid des Landes Rheinland-Pfalz, den Innenminister Roger Lewentz am Montag persönlich vorbei brachte.

Noch ist der Blick vom Lambrechter Rathaus auf die Klosterkirche halb verdeckt. Ein unbewohntes, mittlerweile unansehnliches Gebäude behindert die Sicht. Doch nicht mehr lange, wie die Beigeordnete