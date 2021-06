In der Johann-Casimir-Straße in Lambrecht werden die Verkehrsschilder, die darauf verweisen, dass nur in Parkbuchten geparkt werden darf, entfernt. Das beschloss der Stadtrat am Dienstag. Als die Straße im vergangenen Jahr erneuert wurde, waren durch Pflastersteine in unterschiedlichen Farben Parkboxen markiert worden. Die Schilder mit der Aufschrift, dass nur in diesen Boxen geparkt werden darf, waren bereits bei der Einweihung der neuen Straße mit Zustimmung der Stadt und der Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht zugehängt worden. Die Anwohner hatten argumentiert, dass in der Sackstraße das Parken ohne Parkboxen besser funktioniere. Es habe sich gezeigt, dass dies richtig sei, stellte Müller fest. Deshalb sollten die Schilder jetzt entfernt werden. SPD-Fraktionssprecher Jens Fadenholz verwies darauf, dass in Höhe der Hauptstraße 108 und 110 behindernd geparkt werde. Das sei an dieser Stelle sehr gefährlich, deshalb solle die Verwaltung dagegen vorgehen, forderte Fadenholz. ann