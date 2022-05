Zum vierten Mal nimmt der Kreis Bad Dürkheim in diesem Jahr am Stadtradeln teil. Erstmals wird die Klima-Bündnis-Aktion von einem separaten Schulradeln begleitet. Registrierungen sind ab sofort möglich.

Das Stadtradeln startet, anders als in den beiden Vorjahren, nicht im August vor der Wurstmarktzeit, sondern schon Ende Juni und endet eine Woche vor den Sommerferien. Von Mittwoch, 29. Juni, bis Dienstag, 19. Juli, steht die Fahrradmobilität wieder im Mittelpunkt im ganzen Kreis. Ziel der Aktion ist, möglichst oft das Auto stehenzulassen und stattdessen mit dem Fahrrad zu fahren. Das erste Mal seit Beginn der Pandemie ist die Teilnahme an der Auftaktveranstaltung wieder für alle Teilnehmenden möglich. Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld wird am 29. Juni um 14 Uhr vor der Kreisverwaltung den Startschuss geben.

Erstmals eigenes Schulradeln

Erstmals gibt es ein eigenes Schulradeln. So können Schüler von weiterführenden Schulen – inklusive Berufsschulen – Kilometer für ihre Schule sammeln und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Auf die aktivsten Schulen warten am Ende attraktive Preise.

„Da einige Schulen bei uns im Landkreis bereits in den vergangenen Jahren tolle Ergebnisse beim Stadtradeln erreicht haben, sind wir überzeugt, dass die hiesigen Schulen auch auf Landesebene hervorragend abschneiden werden“, kommentiert Natalia Koch, Klimaschutzmanagerin des Landkreises Bad Dürkheim und Stadtradeln-Koordinatorin. „Gerade den Schulen kommt sicherlich auch der frühe Stadtradeln-Zeitraum entgegen, denn in den Wochen vor den Ferien finden erfahrungsgemäß an einigen Schulen Projektwochen statt, in die möglicherweise Themen rund um Fahrradmobilität und Klimaschutz gut passen“, ergänzt Isa Scholtissek von der Energieagentur Rheinland-Pfalz, die wie in den Vorjahren den Landkreis bei der Umsetzung der Aktionswochen unterstützt.

Kilometer über App erfassen

Geradelte Kilometer können während des Aktionszeitraums über die Stadtradeln-App direkt erfassen lassen. Es besteht die Möglichkeit, die zurückgelegten Strecken aufzeichnen zu lassen – natürlich anonym. „Wer die Erfassung seiner Strecken über GPS zulässt, unterstützt die Kommunen bei ihrer Radwegeplanung, denn als Grundlage für jede Infrastrukturmaßnahme werden Frequentierungen der Strecken betrachtet“, erklärt Natalia Koch. Wer seine geradelten Kilometer nicht per App erfassen lassen möchte, kann sie selbst in seinem Online-Konto eintragen.

Anmeldung

stadtradeln.de/bad-duerkheim

stadtradeln.de/freinsheim

stadtradeln.de/wachenheim

stadtradeln.de/landkreis-bad-duerkheim

Anmeldung für weiterführende Schulen und Berufsschulen: stadtradeln.de/schulradeln