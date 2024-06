Möglichst viele Menschen für das Radfahren begeistern – das ist das Ziel der Aktion Stadtradeln, die am 19. Juni im Landkreis Bad Dürkheim startet. Bis 9. Juli heißt es wieder: viele Strecken mit dem Fahrrad zurücklegen und für Schule, Arbeitgeber, Kommune oder Landkreis Kilometer sammeln.

Als Stadtradeln-Stars sind laut Pressemitteilung Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) für die Stadt Bad Dürkheim und Klimaschutzmanagerin Andrea Petmecky für die Gemeinde Haßloch dabei. Über ihre Erfahrungen wollen beide in einem Blog unter www.stadtradeln.de/landkreis-bad-duerkheim berichten. „Im Alltag bin ich eher eine Freizeitfahrradfahrerin, und ich bin gespannt, wie ich es trotz zahlreicher Termine im und rund um das Rathaus schaffen werde, das Fahrrad so oft wie möglich zu nutzen“, wird Bauernschmitt zitiert. Sie hoffe, andere zu inspirieren, aufs Rad umzusteigen. „Jeder Kilometer zählt – man muss keine Höchstleistung erbringen, aber durch das Radeln für das Klima können wir alle einen wichtigen Beitrag leisten.“

Auch Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) lobt die Aktion, die „inzwischen ein fester Bestandteil unserer Aktivitäten rund um den Klimaschutz geworden“ sei. Im Jahr 2023 nahmen laut Kreisverwaltung knapp 2200 Menschen in rund 130 Teams im Landkreis am Stadtradeln teil. In drei Wochen sammelten sie 465.444 Kilometer, was einer CO 2 -Einsparung von rund 75.400 Tonnen entspreche.

Wanderpokal und Klimaschutzpreis

Den fleißigsten Kilometer-Sammlern winken wieder Preise. So verleiht das Regionalbüro Mittelhaardt & Südpfalz der Energieagentur Rheinland-Pfalz, das den Kreis unterstützt, wieder seinen Wanderpokal. Die Sparkasse Rhein-Haardt lobt einen Klimaschutzpreis für die aktivsten Schulteams aus: Die besten drei Schulen in den Kategorien „Grundschule“ und „Weiterführende Schule“ mit den meisten Pro-Kopf-Kilometern bekommen laut Kreisverwaltung Geldpreise für Klimaschutzprojekte. Die Gesamtkilometer eines Schulteams werden auf die Schüleranzahl der Schule umgelegt. Auch Eltern oder Freunde können sich Schulteams anschließen. Zudem können Schulen an der Landesaktion Schulradeln teilnehmen. Weitere Infos unter www.schulradeln.de.

Der Auftakt der Aktion wird am 19. Juni, 17 Uhr, vor der Kreisverwaltung gefeiert. Eine Abschlussveranstaltung findet am Mittwoch, 11. September, auf dem Wurstmarkt statt.

Info

Anmeldungen und Infos unter www.stadtradeln.de/landkreis-bad-duerkheim.



Termine

Radtouren „Bad Dürkheim von Nord nach Süd“ (26. Juni) und „Bad Dürkheim von West nach Ost“ ( 3. Juli), jeweils 17 Uhr, Dürkheimer Riesenfass (Anmeldung: klimaschutz@bad-duerkheim.de)

Ausstellung „Nachhaltig konsumieren und leben“, 1. Juli bis 11. Juli im Stadtmuseum, Vortrag zur Ausstellung am Donnerstag, 4. Juli, 18 Uhr, Dürkheimer Haus