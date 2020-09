Über 2500 Radelnde, 181 Teams, fast 600.000 Kilometer: Bei seiner zweiten Teilnahme an der Aktion „Stadtradeln“ hat der Landkreis Bad Dürkheim das Vorjahresergebnis weit übertroffen. Sehr gut abgeschnitten hat ein „Radfahrerdorf“ aus dem Kreis.

Von 19. August bis 8. September galt es, möglichst auf das Auto zu verzichten. 2019, als der Landkreis erstmals beim „Stadtradeln“ mitmachte, hatten rund 1800 Teilnehmer über 390.000 Kilometer geschafft. In diesem Jahr waren es über 583.000 Kilometer – eine Steigerung um mehr als die Hälfte. Mit seinem Ergebnis ist der Kreis Bad Dürkheim Spitzenreiter in Rheinland-Pfalz und auf Platz 31 bundesweit. Und das, so betont die Kreisverwaltung. obwohl der Landkreis mit seinen 132.000 Einwohnern in der Kategorie „100.000 bis 499.000 Einwohner“ antritt – also einen gewissen Nachteil gegenüber größeren Gebietskörperschaften hat.

Der Wanderpokal der Energieagentur Rheinland-Pfalz für die radaktivste Kommune im Kreis geht an die Stadt Bad Dürkheim mit über 217.000 Kilometern, die 879 Teilnehmer zusammengeradelt haben. Pro Einwohner wurden 11,69 Kilometer mit dem Rad gefahren. Auf dem zweiten Platz im Kreis folgt eine Gemeinde, die sich selbst gerne als „Radfahrerdorf“ sieht: In Haßloch radelten 644 Teilnehmer zusammen über 137.000 Kilometer. Pro Einwohner entspricht das Ergebnis 6,78 Kilometern. Die Verbandsgemeinde Deidesheim (153 Teilnehmer) schaffte immerhin knapp 33.000 Kilometer, die Verbandsgemeinde Lambrecht mit 89 Radelnden rund 27.000 Kilometer.

Unter den 181 Teams schnitt wieder der Verein „Pfälzer Land“ mit über 23.000 Kilometern am besten ab. Auf den dritten Platz schaffte es das Haßlocher Hannah-Arendt-Gymnasium mit knapp über 21.000 Kilometern.

Die zwölf „Stadradeln-Stars“ waren als Vertreter der Kommunen mit gutem Beispiel vorangefahren und legten möglichst viele Strecken mit dem Rad zurück. Unter ihnen waren neben Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld Werkeleiter Gert Neumüller für die VG Deidesheim, Beigeordneter Joachim Blöhs für Haßloch und Beigeordneter Erich Pojtinger für die VG Lambrecht. Mirko Hackl, der für die VG Leiningerland antrat, liegt mit knapp über 3000 Kilometern momentan sogar bundesweit auf Platz 1 der „Stadtradeln-Stars“.

Landrat Ihlenfeld zog eine positive Bilanz: „Unser Ziel war es, die Ergebnisse vom vergangenen Jahr zu verbessern. Aber dass wir uns so steigern, ist enorm. Wir können stolz auf uns sein.“