Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) hat Dirk Friedrich mit der Stadtehrennadel in Silber ausgezeichnet. Geehrt wurde Friedrich für sein langjähriges Engagement im Ehrenamt.

Friedrich ist seit 1998 Vorstandsmitglied im Partnerstädteverein Bad Dürkheim, seit 2004 engagiert er sich als Kassenwart. Er setze sich mit seiner ganzen Persönlichkeit unermüdlich für die mittlerweile fünf Städtepartnerschaften ein, würdigte Glogger. Für ihn seien die Partnerschaften eine Herzensangelegenheit, im Laufe der vergangenen 23 Jahre habe er viele mitgerissen. Friedrich, der im Großen Saal des Kurhauses im Vorfeld der Stadtratssitzung geehrt wurde, berichtete, dass dort am 7. Juni 1966 die erste Städtepartnerschaft mit Paray-le-Monial besiegelt worden sei. Auch die Partnerschaften mit Wells 1984 und Bad Berka 2015 seien dort unter Dach und Fach gebracht worden.

Kuriose Erlebnisse

Friedrich, der seit mehr als 40 Jahren bei der Stadtverwaltung arbeitet, erzählte humorvoll von zwei kuriosen Erlebnissen: 2002 sei ein Dürkheimer Abend in Paray beinahe daran gescheitert, dass die Küche der Schule, in der der Abend stattfand, nur von einem ausgebildeten Koch betrieben werden durfte. Die Pfälzer Spezialitäten seien dann vier Kilometer weiter erwärmt und wieder zurück in die Halle gebracht worden, wo sie auf Campingkochern warm gehalten wurden. In der Zwischenzeit habe Reinhard Brenzinger, dessen Einsatz für die Städtepartnerschaften Friedrich würdigte, eine Weinprobe organisiert. Bei einem Ausflug nach Wells habe einmal eine komplette Mauer abgetragen werden müssen, um dem Bus mit den Gästen aus der Pfalz eine Wendemöglichkeit zu verschaffen. „So etwas erlebt man nur, wenn man im Partnerstädteverein unterwegs ist. Engagieren Sie sich doch auch im Verein“, appellierte Friedrich.