Passend zur Geschichte des Großkarlbacher Bahnhofsschuppens rollt eine Modelleisenbahn durch die am Montag eröffnete Bäckereifiliale im renovierten historischen Gebäude. Mit einem Händedruck von unter anderen Ortsbürgermeister Fritz Wichmann ( CDU) und dem Beigeordneten Richard Weißmann ( FWG) sowie einem kleinen Präsent der Gemeinde schaltete die Stadtbäckerei Frankenthal GmbH ihre zwölfte Filiale in der Pfalz in den Betriebsmodus. Harald Heiss, Geschäftsleiter der Bäckereikette, zeigte sich am ersten Tag mit dem Start zufrieden: „Wie erwartet, ist das Angebot sehr gut angenommen worden.“ Heiss betonte, dass diese Filiale „mehr als nur ein Brötchenverkauf“ sei. Es gebe neben Brot und Brötchen auch Kaffee, belegte Brötchen, diverse Snacks sowie ein Kuchenangebot. „Alle Backwaren, die wir anbieten, sind von uns selbst hergestellt“, betonte Heiss. Produziert werde in Heßheim. Die Stadtbäckerei will ihre Backwaren an sieben Tage in der Woche anbieten.