Die Verkehrsproblematik in der Stadt Deidesheim bleibt ein Dauerbrenner. Dies wurde auch im Stadtrat deutlich, nachdem die SPD-Fraktion die Erstellung eines professionellen und ganzheitlichen Konzeptes gefordert hatte.

Die Parksituation sei vor allem bei Großveranstaltungen wie Weinkerwe oder Weihnachtsmarkt ein Problem, so die SPD. Achim Schulze (SPD) forderte deshalb den Einsatz eines Verkehrsplanungsbüros. Die notwendigen Finanzmittel sollten im Nachtragshaushalt eingestellt werden.

Das Problem: Die Stadtkasse ist aufgrund der Corona-Pandemie derzeit leer. Der Stadtrat ist deshalb der Auffassung, dass das Konzept „zeitnah“, aber vor Ort entwickelt werden soll. Neben dem Ordnungsamt soll die Verkehrskommission eingebunden werden. Diesen Beschluss fasste der Rat schließlich einstimmig. Neben der Kostenfrage wurde darauf hingewiesen, dass bei externen Planern Zweifel bestünden, ob sie die Gegebenheiten vor Ort wirklich gut kennen.

Mehr Kontrollen

„Es ist auch wichtig, dass das Ordnungsamt verstärkt kontrolliert“, betonte Bernd Anslinger (CDU). Stefan Hebinger (CDU) erinnerte daran, dass der Stadt enorme Einnahmeausfälle aufgrund der Pandemie bevorstehen.

Mehrheitlich angenommen wurde der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Thema wiederkehrende Straßenausbaubeiträge. Demnach soll ein Grundsatzbeschluss noch in diesem Jahr gefasst werden. Zur Einführung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen müssen sämtliche Grundstücke anhand der Daten aus dem elektronischen Grundbuch erfasst werden. Auch Vor-Ort-Prüfungen sind laut Verwaltung nötig.

In der Verbandsgemeinde Deidesheim wurden bisher in Ruppertsberg (2009) und in Niederkirchen (2016) wiederkehrende Straßenausbaubeiträge eingeführt. Forst strebt die Einführung im kommenden Jahr an.

Hintergrund ist, dass das Land Rheinland-Pfalz die flächendeckende Einführung von wiederkehrenden Beiträgen beschlossen hat. Die Erhebung von einmaligen Beiträgen wird damit abgeschafft. Kommunen, die das System umstellen, erhalten eine Ausgleichszahlung von fünf Euro pro Einwohner.