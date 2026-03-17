Auf Anregung einer älteren Dame aus Bad Dürkheim wird laut Mitteilung der Stadtverwaltung ein „Rentnertreff zum Mittagessen“ ins Leben gerufen. Jeden Freitag soll es ein Treffen in einer ausgewählten Gastronomie geben, bei dem zusammen gegessen, erzählt und Zeit miteinander verbracht wird. Daraus soll sich dann eine Gruppe an Rentnern entwickeln, die sich regelmäßig trifft und die Möglichkeit für neue Freundschaften, Gesprächspartner oder Lieblingsrestaurants bietet. Auftakt ist mit dem ersten Mittagessen am Freitag, 20. März, 12 Uhr, im Mehrgenerationenhaus in der Dresdener Straße 2, Bad Dürkheim-Trift. Anmeldung und weitere Informationen bei Jutta Schlotthauer, Telefon 953-3430, E-Mail: jutta.schlotthauer@bad-duerkehim.de.