Die Stadt Lambrecht werde von der Reduzierung der Schulden der Gemeinden durch das Land wahrscheinlich deutlich profitieren, freute sich Bürgermeister Karl-Günter Müller (FWG) in der jüngsten Sitzung des Stadtrats.

Das Land muss aufgrund von Gerichtsurteilen die Kommunen finanziell besser ausstatten. Das Land wird nun einen Teil der Schulden übernehmen, die die Gemeinden aufgrund von Krediten für die Finanzierung der laufenden Ausgaben haben. Derzeit hat die Stadt Lambrecht rund 10,4 Millionen Euro Schulden durch diese sogenannten Liquiditätskredite.

Grundlage für die Zahlungen des Landes ist die Höhe der Liquiditätskredite im Jahr 2020. Damals stand Lambrecht mit 9,18 Millionen Euro in der Kreide. Aus einer Übersicht, die der SWR am Donnerstag veröffentlicht hat, gehe hervor, dass Lambrecht vom Land 6,73 Millionen Euro bekommen wird. Lambrecht hätte dann noch Liquiditätskredite in Höhe von rund 3,68 Millionen Euro. Außerdem hat die Stadt noch 3,57 Millionen Euro Schulden durch Kredite für Investitionen.

Wenn der Schuldenstand geringer ist, müsse die Stadt zukünftig weniger Zinsen zahlen, so Müller. Das sei „eine einzigartige Möglichkeit“ zur Verbesserung der Finanzsituation der Stadt, sagte Müller. Er betonte, dass man alles dafür tun werde, um das Geld vom Land zu bekommen. Im Gegenzug verlangt das Land von den Gemeinden unter anderem die Erhöhung der Grund- und der Gewerbesteuer.