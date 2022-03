Nicht in Vergessenheit geraten ist die seit 2019 vorliegende Planung für eine komplette Umgestaltung des Stadions Trift in Bad Dürkheim. Das versicherte die Beigeordnete Judith Hagen (Grüne) in einer Sitzung des Sozial-, Sport- und Schulträgerausschusses der Stadt Bad Dürkheim am Donnerstag.

Der Sportwissenschaftler Ulrich Fehr, Vertreter von Vereinen, der Verwaltung und des inzwischen aufgelösten Stadtsportverbands hatten eine Neukonzeption für das Stadion vorgelegt. 2020 hatte die Stadt einen Zuschuss für die Umgestaltung aus einem Förderprogramm des Landes beantragt, war aber nicht zum Zuge gekommen. Die Stadtverwaltung habe nun erneut einen Antrag gestellt, berichtete Hagen.

Werfergelände wird erneuert

Mit Eigenmitteln der Stadt solle in diesem Jahr das Werfergelände erneuert werden, kündigte Hagen an. Was dort genau gemacht werden soll, werde demnächst bei einem Treffen von Vereinen, die das Werfergelände nutzen, besprochen.