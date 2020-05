Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt (FDP) hat bei ihrem Besuch bei „Hairstyle R. Baier“ in Freinsheim die großen Anstrengungen gewürdigt, die das Frisierhandwerk für eine Öffnung ihrer Geschäfte auf sich nimmt. Gleichzeitig sieht Schmitt darin eine Blaupause für die perspektivische Wiedereröffnung weiterer Branchen.

Wie bereits berichtet, dürfen die Friseure in Rheinland-Pfalz ab Montag wieder öffnen. „Hier wird mit großer Anstrengung und viel Herzblut das eigene Geschäft wiederbelebt. Die hohen Hygienestandards machen es dem Friseurhandwerk nicht einfach, sie sind aber in der momentanen Situation einfach notwendig“, sagte die Staatssekretärin. Sie baue darauf, dass die Kunden Verständnis dafür aufbrächten und ihre Friseure unterstützten. Schmitt war gemeinsam mit Dirk Fischer, Präsident der Handwerkskammer der Pfalz, in Freinsheim. Die Handwerkskammer unterstützt die Betriebe dabei, die Hygieneregeln und andere Schutzvorgaben umzusetzen.

Schmitt: Nicht die Branche ist entscheidend

Friseurmeister Ralf Baier habe das Beste aus der Situation gemacht, lobte Schmitt. Die Wiederzulassung der Friseure sei ein wichtiger Schritt auch für andere Branchen und Dienstleistungen. „Dies kann eine Blaupause für die Öffnung weiterer Geschäfte sein. Es ist wichtig, dass unsere Selbstständigen und Unternehmen eine Perspektive bekommen. Das gilt auch mit Blick auf die Gastronomie“, so Schmitt. Entscheidend sei nicht die Branche, sondern dass die Einhaltung der Hygieneregeln und der Gesundheitsschutz gewährleistet seien. Es sei beeindruckend, wie verantwortungsbewusst und professionell das Handwerk mit den Hygieneregeln umgehe.