Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nanu, was ist denn an dieser Bushaltestelle in St. Martin los? Konnte es da etwa jemand kaum erwarten, endlich wieder zum Friseur zu dürfen, so dass der alte Zopf sofort noch an Ort und Stelle weichen musste? Oder handelt es sich um eine verzweifelte Opfergabe anlässlich des fehlenden Kleingelds für die erforderliche Busfahrkarte?

Natürlich könnte es auch nur der Fall sein, dass hier ein plastisches Bilderrätsel künstlerisch dargestellt wurde und die Auflösung lautet: Der Fahrplan ist ein „alter Zopf“.