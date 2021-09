Die Dirmsteiner Kirche ist anders. Zwei Konfessionen haben sie gemeinsam erbaut und beten dort seither unter einem Dach. Im Oktober wird sie 275 Jahre alt – Anlass genug zu zeigen, wie schön die Laurentiuskirche ist, und um ihre bewegte Geschichte zu erzählen. Deshalb wird zum Jubiläum ein Bildband erscheinen, gemeinsam herausgegeben von katholischer und protestantischer Kirchengemeinde.

Es war ein glücklicher Zufall, dass der Mannheimer Profi-Fotograf Thommy Mardo vor einigen Jahren in Dirmstein ein altes Haus in der Nähe des protestantischen Pfarrhauses kaufte und damit begann, es Stück für Stück liebevoll zu renovieren. So lernte er Pfarrerin Jutta Fang kennen, und irgendwann wurde die Idee geboren, das Kirchenjubiläum mit einem Bildband über die Laurentiuskirche zu begleiten. Und weil sie eine Zweikirche ist, die schon von Beginn als Gotteshaus für beide Konfessionen geplant wurde, wird auch das Jubiläumsbuch von den beiden Gemeinden gemeinsam erarbeitet und herausgegeben.

„Die Hauptarbeit hatte und hat natürlich Thommy Mardo“, sagt Sabine Sauer, die auf protestantischer Seite das Projekt betreut. „Er hat die Kirche in allen möglichen Blickwinkeln fotografiert. Als Profi-Fotograf besitzt er einen guten Blick für Details.“ Und von denen gebe es gerade in dem opulent gestalteten katholischen Teil eine ganze Menge.

Auch die Schleiereulen kommen vor

Jürgen Storminger, der sich seitens der Katholiken um das Buchprojekt kümmert, hat auch die Texte zur Geschichte der Kirche verfasst und historische Fotos des Gotteshauses zusammengesucht. Neben Geleit- und Grußworten wird es zudem noch jeweils einen „Rundgang“ durch die beiden Kirchenteile geben, der mit vielen Bildern illustriert wird. In weiteren Kapiteln geht es unter anderem um die beiden Orgeln, die Glocken und die Schleiereulen-Familie, die seit Längerem im Kirchturm heimisch ist.

Um das Buch zu finanzieren, waren die Kirchengemeinden auf Spenden angewiesen, auch wenn Fotograf Thommy Mardos Honorar für Bilder und Buchgestaltung „sehr entgegenkommend“ sei, wie Storminger erzählt. Einige Betriebe und Unternehmen im Ort hätten das Projekt finanziell unterstützt.

Wer ein Exemplar des etwa 120 Seiten starken Buchs erwerben möchte, kann sich in einem der beiden Pfarrämter in Dirmstein melden. Es erscheint in einer Erstauflage von 300 Stück und wird um die 20 Euro kosten. Der Jubiläumsgottesdienst in der Laurentiuskirche findet am 10. Oktober um 10 Uhr statt. Er ist ökumenisch und wird von Pfarrerin Jutta Fang und Pfarrer Alfred Müller gemeinsam gehalten.