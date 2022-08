Über Bändchen ist ja in Zusammenhang mit der Kerwe in den vergangenen Wochen wahrlich genug geredet und geschrieben worden. Ein andere Kerwe-Veränderung hat sich dagegen eher unbemerkt entwickelt. Die Rede ist vom Kerwe-Flohmarkt. Gewiss, ganz neu ist das nicht, aber es war bis vor Kurzem eher eine Ausnahme. Inzwischen ist es bei vielen Kerwen sinnvoll, mit großen leeren Taschen und am besten noch mit einem Umkleide-Umhang loszumarschieren. Man weiß nie, was alles so im Angebot ist, in irgendwelchen privaten Höfen oder Gärten. Kleidung, Keramik, Haushaltsgeräte, altes Silberbesteck – alles Mögliche.

Gelegentlich führt das zwar zu Beziehungsspannungen, weil die Frauen sich gerne umschauen wollen, während die Männer auf dem kürzesten Weg zum Ausschank streben. Einkaufsbummel mit Dorschd ist halt nix. Dennoch muss an dieser Stelle festgehalten werden: Der Kerwe-Flohmarkt ist eine Supersache. Da kommen einfach viele Leute vorbei, die vielleicht gar nicht gezielt auf einen Flohmarkt gehen würden. Und dadurch wächst die Chance, dass das ein oder andere noch gute Stück den Besitzer wechselt.

Schon vor 150 Jahren Flohmärkte

Deutschland ist im Vergleich zu anderen Ländern eher eine „verspätete Nation“. Den ersten Flohmarkt hierzulande gab es 1967, ein Aktionskünstler hat ihn damals in der Altstadt Hannovers veranstaltet. In Frankreich und Belgien dagegen soll es schon vor 150 Jahren Flohmärkte gegeben haben.

Sicher ist jedenfalls: Von so einem Flohmarkt geht eine große Faszination aus. Das schwingt bei den Besuchern immer die Hoffnung auf das große Schnäppchen mit. Und man kann feilschen. 20 Euro? Nee, danke, aber für zehn Euro würd’ ich’s nehmen. Dann einigt man sich vielleicht bei 15 Euro. Gleichzeitig ist der Flohmarkt ein Erlebnis. Man trifft Menschen, schließt neue Freundschaften. Und findet vielleicht auch mal Dinge, von deren Existenz man gar nichts wusste.

Und heutzutage geht es natürlich mehr denn je auch um das Thema Nachhaltigkeit. Wie oft kaufen wir Dinge, die wir nur kaum oder gar nicht nutzen. Oder wir bekommen sie geschenkt, bei Einladungen, an Weihnachten oder am Geburtstag. Und während sie im eigenen Haus ungeliebt von einer Schublade in die andere geräumt werden, hätte jemand anders vielleicht großen Spaß damit.

Und darauf kommt es doch an: Dass Brauchbares nicht weggeworfen wird, sondern den Besitzer wechselt. In Kirrweiler ist die erste Kleidertauschbörse übrigens aus der „Zukunftswerkstatt“ der Verbandsgemeinde Maikammer entstanden. Wer sie verpasst hat: am Samstag findet sie wieder statt, in der Kulturscheune. Es muss nicht immer der Kerwe-Flohmarkt sein.