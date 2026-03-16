Der Sportschützenverein Wachenheim lädt wieder zum Ostereierschießen in sein Schützenhaus ein. Für jeden Schuss ins Schwarze gibt es laut Mitteilung des Vereins ein Osterei zu gewinnen, für einen 10er-Treffer zwei. Für Kinder unter zwölf Jahren gibt es die Möglichkeit, ihre Ostereier mit dem Lichtgewehr zu schießen. Geschossen wird am Dienstag, 24. März, 12 bis 13 Uhr; am Samstag, 28. März, 10 bis 17 Uhr; am Sonntag, 29. März, 10 bis 17 Uhr, sowie am Dienstag, 31. März, 12 bis 19 Uhr. Der Verein weist darauf hin, dass weder die Zufahrt zum, noch das Parken am Schützenhaus möglich sind. Ein Angebot an Essen und Getränken ist angekündigt.