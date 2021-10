Ungewohnt waren der Versammlungsort in der Luftgewehrhalle und die Kontrolle des Impfstatus am Eingang: Doch mit diesen Sicherheitsmaßnahmen konnte die Erste Schützen-Gesellschaft von 1553 „Fürst zu Leiningen“ in Bad Dürkheim „nach dem pandemiebedingten Totalausfall 2020“ endlich wieder eine Mitgliederversammlung abhalten.

Die erste Zusammenkunft seit Ausbruch der Corona-Pandemie nutzte der Pfälzische Sportschützenbund, um dem Vereinsvorsitzenden Theodor Priester für seine außergewöhnlichen Verdienste um den Schießsport die goldene Ehrennadel zu verleihen. Er genießt auch das Vertrauen der Mitglieder, die ihn bei den Neuwahlen später am Abend in seinem Amt bestätigten.

Dem Vorstand zufolge stieg die Anzahl der Mitglieder trotz der Corona-Krise leicht. Daneben lobte er den unermüdlichen Einsatz der vielen Helfer, die die Anlage vor allem in puncto Schallschutz, Sicherheit und Technik auf den aktuellen Stand brachten und hielten. In den vergangenen 2,5 Jahren habe der Verein 300.000 Euro in die Anlage investiert. Das sei nur durch großzügige Spenden möglich gewesen sowie die Bereitschaft der Mitglieder, die nötige Erhöhung der Beiträge und Gebühren mitzutragen.

Auch sportlich lief es gut: Laut Hauptsportleiter Andreas Cavalar waren die SG-Schützen bei regionalen und nationalen Wettkämpfen erfolgreich und erzielten mehrere Titel.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft (2020) wurde Helmut Leckron geehrt, für 40 Jahre ausgezeichnet wurden Maria Robert, Ulrich Dyrballa, Rüdiger Franzreb, Jürgen Lautensack, Bernd Pirrmann, Werner Wagner. Für 50 Jahre Mitgliedschaft (2021) geehrt wurden Gerhard Herrmann, Willi Meder, für 40 Jahre Klaus Hartmann, Peter Kretzschmar.

Der Vorstand

Vorsitzender: Theodor Priester; Zweiter Vorsitzender: Andreas Cavalar, Schriftführer: Francois Becker, Schatzmeisterin: Marion Peterhänsel. Neu im Schützenrat: Joachim Fischbach, Mathias Huber, Bernd Bessling und Fabian Asel.