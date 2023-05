Elf Mannschaften und drei Einzelsportlerinnen wurden bei der Sportlerehrung der Verbandsgemeinde Lambrecht in Esthal ausgezeichnet.

2019 waren noch 120 Sportlerinnen und Sportler geehrt werden. In diesem Jahr lag die Anzahl mit 84 wegen der Corona-Zwangspause deutlich darunter. Ausgezeichnet wurden Mannschaften und Einzelsportlerinnen aus vier Sportarten.

Die Fußball-Spielgemeinschaft Frankenstein/Weidenthal hat 2020 den Aufstieg in die B-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg Süd geschafft. In der eFootball-Abteilung des FC Wacker Weidenthal ist das Team FC Wacker III in die Landesliga aufgestiegen. Die Ü50-Fußballer der Spielgemeinschaft Tal sind 2022 Pokalsieger im Kreis Rhein-Mittelhaardt geworden. Bei der Südwestmeisterschaft kamen sie auf den dritten Platz.

Auszeichnungen für die Schützengesellschaft Lambrecht: 1. Mannschaft Luftpistole (Meister Oberliga), 1. Mannschaft KK-Pistole/Revolver (Meister Kreisliga), 2. Mannschaft Luftpistole (Meister Kreisliga), 1. Mannschaft KK-Sportpistole (Meister Pfalzliga), 2. Mannschaft KK-Sportpistole (Meister Kreisliga), 3. Mannschaft Großkaliberpistole/Revolver (Vizemeister Kreisliga).

Bei der Spielgemeinschaft Lambrecht/Elmstein sicherten sich die Aktiven Tennis-Herren die Meisterschaft der Medenrunde 2022. Die Tennis-Herren 40 wurden Tabellenerste.

Annika Faul vom TSV Lambrecht hat in der Disziplin Karate mehrere ausgezeichnete Platzierungen bei internationalen Wettkämpfen erreicht. Susanne Steidel von der Schützengesellschaft Lambrecht wurde in der Disziplin Zimmerstutzen Landesmeisterin mit einem neuen Rekord im Pfälzischen Schützenbund. Die in Weidenthal beheimatete Ute Erb von der Schützengesellschaft Hambach wurde in der Disziplin Großkaliber Pistole/Revolver 2022 mit der Mannschaft und der Gesamtringzahl von 1098 Landesmeisterin. In der Disziplin 25m Pistole/Revolver, beidhändig, kam sie in der Einzelwertung Senioren III auf den ersten Platz.