Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im kommenden Jahr wird die Sporthalle der Realschule plus am Speyerbach in Lambrecht saniert. Zu den Kosten von rund 4,7 Millionen Euro bekommt der Landkreis Bad Dürkheim einen Zuschuss vom Land in Höhe von 40 Prozent.

Wann genau die Arbeiten ausgeführt werden, stehe derzeit noch nicht fest, sagte Sven Hoffmann, für Bauangelegenheiten zuständiger Beigeordneter des Kreises Bad Dürkheim. Aufgrund des