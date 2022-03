Nach der Pause im vergangenen Jahr wird es für alle, die in Bad Dürkheim die Prüfungen für das Deutsche Sportabzeichen gemacht haben, wieder eine öffentliche Verleihung geben. Die geht am Freitag, 8. April, 18 Uhr, in der Halle des TV Dürkheim, Eichstraße 13, über die Bühne.

Darüber hat Erika Müller-Kupferschmidt, Sportkreisvorsitzende und Kreisbeauftragte für das Sportabzeichen, mitgeteilt. Sein Kommen zugesichert hat Bürgermeister Christoph Glogger (SPD), da Sportdezernentin Judith Hagen (Grüne) an dem Termin nicht verfügbar sei, wie die Sportkreisvorsitzende berichtet.

Im Jahr 2020 haben 178 Sportler die Prüfungen erfolgreich absolviert, im vergangenen Jahr waren es 188. „Im Vergleich zur Zeit vor Corona – 2019 waren es 310 – ist die Anzahl abgesackt. Das ist aber wohl der pfalzweite Trend“, erklärt Müller-Kupferschmidt. Trotzdem sei man froh über die erreichten Ergebnisse, und darüber, „dass die Leute noch kommen“. Auch trotz der Pandemie. Die Prüftermine finden zwar im Freien statt, „dennoch haben die Leute Angst“, hat die Kreisbeauftragte festgestellt.

LTV Bad Dürkheim klinkt sich aus

Die Verleihung für das Jahr 2020, für die es keine eigene Veranstaltung gab, wird nicht nachgeholt. „Die Sportler konnten ihre Unterlagen im Büro des Stadtsportverbandes abholen, die meisten haben das auch getan“, erzählt Müller-Kupferschmidt. Darum werden am 8. April „nur“ die Abzeichenträger aus dem Jahr 2021 geehrt – egal, ob sie das Abzeichen in Gold, Silber oder Bronze geholt haben. „Für mich ist jedes ein Sportabzeichen“, betont die Sportkreisvorsitzende, dass es hauptsächlich darum gehe, sich zu bewegen. Die Stadt Bad Dürkheim stellt für die erfolgreichen Absolventen wieder Eintrittskarten für das Salinarium zur Verfügung.

Mit Bedauern hat die Kreisbeauftragte erfahren, dass der LTV Bad Dürkheim sich in diesem Jahr aus der Verleihung ausgeklinkt hat. „Sie wollen diese intern durchführen“, berichtet sie. Das sei vor allem deshalb schade, weil der LTV in Sachen Sportabzeichen „immer der stärkste Verein“ in Bad Dürkheim war, im Jahr 2021 mit 63 der 76 Jugendlichen und 46 der 110 Erwachsenen.

Prüfungen ab dem 2. Mai im Stadion

LTV-Sportvorstand Christian Heilmann erklärt: „Bis Ende Februar war unklar, was mit der Verleihung ist, deswegen haben wir entschieden, dass wir die Abzeichen ohne große Veranstaltung im Training verleihen, wenn die Leute sowieso da sind.“ In den vergangenen Jahren seien von den über 100 LTV-Absolventen höchstens ein Drittel bei der Verleihung erschienen. „Wir sehen die Notwendigkeit der Veranstaltung irgendwie nicht“, sagt Heilmann.

Nach der Verleihung ist dennoch wieder vor den Prüfungen, für die erneut der TV Dürkheim die Trägerschaft übernommen hat. Ab Montag, 2. Mai, soll es wieder jeweils am ersten und letzten Montag im Monat im Dürkheimer Stadion Trift möglich sein, in den Disziplinen die geforderten Weiten, Geschwindigkeiten und Höhen zu sammeln. Gerd Kopp hat wieder die Leitung inne. Wann Schwimm- und Radtermine angeboten werden, wird noch mitgeteilt.