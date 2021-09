Die Planung für das Sport- und Freizeitgelände, das auf dem Kallstadter Sportplatz entstehen soll, wird verändert – und das Projekt wird teurer als geplant.

Das teilte Bürgermeister Thomas Jaworek (CDU) und der Planer im Gemeinderat mit. Unter anderem seien die Fläche, die umgestaltet werden soll, vergrößert sowie die Laufbahn verlängert worden. Insgesamt sei die Planung „jetzt stimmiger als zuvor“. Nicht alles, was vorgesehen ist, werde jetzt gleich realisiert, betonte Jaworek. Manches, etwa die Sanierung des Unterstands auf dem Sportgelände, sei aus finanziellen Gründen erst später möglich.

Bisher war man von Kosten in Höhe von 220.000 Euro ausgegangen, allerdings ohne die geplante Skateranlage. Inzwischen rechne man mit Kosten von 245.000 Euro, so Jaworek. Aus dem Leader-Programm der EU wurde ein Zuschuss in Höhe von 121.000 Euro bewilligt. Für die Skateranlage ist ein weiterer Zuschuss beantragt. „Es ist schon ein großes Projekt, das wir da in Angriff genommen haben“, so Jaworek. Der Rat stimmten der veränderten Planung bei zwei Gegenstimmen zu und beschloss, die nötigen Arbeiten auszuschreiben.