Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Feinschmecker zieht es in die Verbandsgemeinde Deidesheim. Kein Wunder, denn in den Restaurants L. A. Jordan und Schwarzer Hahn in Deidesheim sowie im Hofgut Ruppertsberg leuchten Michelin-Sterne. Wie die Spitzenköche ihre Auszeichnungen bewerten, und warum bei einem von ihnen Enttäuschung mitschwingt.

Nach monatelangem Lockdown und den Einschränkungen in der Pandemie freuen sich Stefan Neugebauer und Felix Jarzina, die Küchenchefs im „Schwarzen Hahn“, besonders über diese