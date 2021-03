So sehr sich Hobbysportler über die abends bis 21.30 Uhr beleuchtete Rundstrecke im Haßlocher Wald freuen: Ein Teilbereich des Spielwegs war bisher nach Niederschlägen kaum passierbar. Die Verwaltung hat mit Ausbesserungsarbeiten begonnen. Etwas Geduld ist aber noch nötig.

Der Spielweg südlich von Haßloch im Wald, der von Joggern, Spaziergängern und Radfahrern gerne genutzt wird, ist Teil der in den Wintermonaten abends beleuchteten Rundstrecke. Besonders über den schlechten Zustand im Abschnitt zwischen dem VfB-Fußballplatz und der Sägmühle beschwerten sich Bürger in der Vergangenheit immer wieder: Die nach Niederschlägen matschige Oberfläche sorge für Rutschgefahr und mache den Weg zeitweise schwer passierbar.

In mehreren Schritten laufen nun im betroffenen Teilbereich des Spielwegs Ausbesserungsarbeiten. Zuletzt wurde laut Verwaltung dort Material abgetragen. In einem zweiten Schritt sei jetzt feinkörniger Splitt aufgetragen worden. Dieser müsse sich zunächst setzen und soll anschließend vom Bauhof noch einmal verfestigt werden. „Die aktuelle Wegbeschaffenheit durch den Splitt führt bei Radfahrern oder Eltern mit Kinderwägen derzeit noch für einen etwas größeren Widerstand beim Fahren beziehungsweise Schieben. Das wird sich aber legen“, sagt Umweltdezernent Joachim Blöhs (Die Grünen).

Ausbesserung in mehreren Schritten

Die Ausbesserung erfolge in mehreren Schritten, zwischen denen „etwas Geduld“ gefragt sei, bis sich der Wegabschnitt tatsächlich in dem gewünschten Endzustand befinden werde. „In jeden Fall ist die Wegbeschaffenheit schon jetzt besser, als es zeitweise im Dezember oder Januar der Fall war“, so Blöhs.

Nachdem schon vor Jahren Beschwerden über den Wegezustand laut geworden waren, wurde der Spielweg bereits 2018 auf seiner kompletten Länge mit dem damals neu angeschafften Wegpflegegerät bearbeitet. Dass der Zustand des Wegs in diesem Teilbereich zuletzt trotzdem nicht zufriedenstellend gewesen sei, erklärt die Verwaltung mit der Masse des damals aufgebrachten feinen Füllmaterials. Bei Niederschlag sollte das Wasser eigentlich im Boden versickern. Wenn der Untergrund allerdings nicht durchlässig genug sei, wirke das aufgebrachte Feinmaterial wie ein Schwamm und sauge das Wasser auf. Das erkläre die in der Vergangenheit bei länger anhaltendem Niederschlag immer wieder aufgetretene matschige Oberfläche. Um nachzubessern, sei in der Vergangenheit mehrfach Füllmaterial abgetragen worden, aber bisher ohne den gewünschten Erfolg. „Wie nachhaltig die jetzige Maßnahme ist, werden die kommenden Monate zeigen“, so die Verwaltung.

Laufstrecke weiter bis 21.30 Uhr beleuchtet

Die stark frequentierte Laufstrecke im Wald bleibt täglich bis 21.30 Uhr beleuchtet, um Outdoor-Aktivitäten weiterhin zu ermöglichen. Die Laufstrecke startet in Höhe des VfB-Geländes am August-Schön-Weg, führt vorbei am Verein für Deutsche Schäferhunde in Richtung Sägmühle, knickt ab nach Süden zum Spielweg und führt zurück zum August-Schön-Weg.