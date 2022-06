Ein Multispieltisch ist auf der Brunnenseite des Rathausplatzes aufgestellt worden. Die Klassiker Dame, Mensch ärgere dich nicht und Schach können gespielt werden. Die nötigen Figuren oder Steine müssen aber derzeit noch selbst mitgebracht werden.

Die Verwaltung arbeitet nach Angaben des Ersten Beigeordneten Carsten Borck an einer Verleihmöglichkeit, da entsprechende Figuren mitgeliefert worden seien. Unabhängig von den Spielfeldern bietet die Tisch-Bank-Kombination in Anthrazit-Beton-Optik aber auch Sitzplätze zum Verweilen, beispielsweise während der Mittagspause oder in den Nachmittags- und Abendstunden. Die Anschaffung der rund 950 Kilogramm schweren Sitzgelegenheit hat nach Angaben der Verwaltung rund 2750 Euro gekostet. Der Multispieltisch ersetzt ein Wippgerät, das schon vor längerer Zeit abmontiert werden musste.

Darüber hinaus soll der Fallschutz im Bereich des Rathausplatzes erneuert werden. Insgesamt wurden 160 Puzzlematten bestellt. Diese sind laut Verwaltung inzwischen geliefert worden und sollen im Spielbereich des Rathausplatzes unterhalb der Spielgeräte aufgebracht werden. Die Anschaffung hat rund 2500 Euro gekostet. Der neue Fallschutz soll dann eingebaut werden, sobald die letzten vorgesehenen Spielgeräte installiert sind. Dabei handelt es sich um ein Bewegungsspielgerät sowie um eine Spielwand mit dem Spieleklassiker „Vier gewinnt“. Diese beiden Geräte werden vom Haßlocher Bauhaus-Fachmarkt gespendet und sollen bei einer noch nicht terminierten Einweihung offiziell in Betrieb genommen werden.

In dieser Woche wird darüber hinaus der Spielbereich auf dem Rathausplatz zur Sicherheit der dort spielenden Kinder und sich aufhaltenden Familien besser vom Parkbereich abgetrennt. Aus diesem Grund wird in Höhe der Parkplätze, die an den Spielbereich angrenzen, ein Zaun angebracht. Zur Installation der Umzäunung bleiben die entsprechenden Parkplätze noch am Donnerstag gesperrt. Betroffen davon sind fünf Parkflächen auf der zur Gemeindebücherei neigenden Seite. Bei dem Zaun handelt es sich um mobile Elemente, die bei Veranstaltungen wie beispielsweise dem Andechser Bierfest abmontiert werden können. Die Umzäunung kostet rund 11.000 Euro.

Die Maßnahmen, abgesehen von den vom Bauhaus-Markt gestifteten Spielgeräten, werden über die im Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel für die Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen bezahlt.

Ein CDU-Antrag zur Umgestaltung des Spielbereichs am Rathausplatz war Anfang Mai auch Thema im Bau-, Verkehrs- und Entwicklungsausschuss. Bereits damals hatte die Verwaltung die Ausschussmitglieder über die genannten Maßnahmen zur Aufwertung des Rathausplatzes informiert. Der Tagesordnungspunkt war daher Anfang Mai mehrheitlich vertagt worden.