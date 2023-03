Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Der Preis ist heiß“ kommt live nach Dirmstein, und zwar am Dienstag, 24. August, um 15 Uhr in den Garten der Römergarten-Residenz Haus Maximilian. Moderator wird wie in den 90er-Jahren in der legendären RTL-Fernsehshow der Niederländer Harry Wijnvoord sein.

Ina Seide, Leiterin der Sozialen Betreuung in dem Pflegeheim, verspricht sich nicht nur für die Hausbewohner einen vergnüglichen Nachmittag. „Es kann jeder kommen, jedoch