Die christliche Organisation Samaritan’s Purse sammelt wieder Weihnachtsgeschenke für arme Kinder in Osteuropa. Für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ werden bis zum 15. November an Sammelstellen auch in Bad Dürkheim und Umgebung Päckchen angenommen.

Wer mitmachen möchte, kann eigene Schuhkartons weihnachtlich gestalten. Man kann aber auch vorgefertigte Kartons bestellen (www.jetzt-mitpacken.de). Die Pakete werden mit neuen Geschenken für Jungen oder Mädchen der Altersklasse zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren befüllt. Empfohlen wird eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten.

Sammelstellen in der Region

Ist der Karton gepackt, wird er bis Mitte November mit einer Geldspende – empfohlen werden 10 Euro für die Abwicklung der Aktion – zur Annahmestellen gebracht. Folgende Sammelstellen gibt es in der Region: Kur-Apotheke Bad Dürkheim, Arztpraxis Sabine Rahmann, Bad Dürkheim, Rats-Apotheke, Weisenheim am Berg, Stadt Apotheke Freinsheim, St. Urban Apotheke Freinsheim.