In Lambrecht gebe es knapp 7500 Quadratmeter öffentliches Spielgelände hatte Bürgermeister Karl-Günter Müller (FWG) in einer Sitzung des Bau- und Stadtplanungsausschusses des Stadtrats im März auf Anfrage von Hanne Hartmann (SWG) mitgeteilt. Diese Zahl sei falsch, so Müller nun auf erneute Anfrage von Hartmann in einer Sitzung des Stadtrats am Dienstag. Es seien nur knapp 4600 Quadratmeter öffentliches Spielgelände. Laut des Sport- und Spielstättenplans des Landkreises Bad Dürkheim muss Lambrecht nach Angaben von Müller mindestens 2150 Quadratmeter öffentliches Spielgelände haben.