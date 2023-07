Durch ein Sommerfest mit Sektempfang im Freien auf der Mehrgenerationenfläche wurde in Ellerstadt dieses Jahr der jahrelang übliche Neujahrsempfang abgelöst.

Unter dem Motto „Verein(t) Feste feiern“ traf man sich am Sonntag auf der Fläche neben der Schule, um von Ortsbürgermeisterin Elke Stachowiak zu erfahren, was im vergangenen Jahr war und was dieses Jahr noch kommen soll. Ellerstadter Vereine und Institutionen konnten ihre Projekte vorstellen.

Die Zukunft des Dorfes war mit vielen Kindern bei dem heiteren Fest jedenfalls sehr präsent. Sam Sommer und „The Daytrippers“ spielten Welthits unplugged. Mit dem Lied „Wir laden dich jetzt ein“ gaben die Kindergartenkinder den Startschuss für das Sommerfest.

Ehrenamtliches Engagement wertschätzen

Stachowiak bedauerte, dass das ehrenamtliche Engagement oft zu wenig wertgeschätzt werde. Während der Corona-Pandemie hätten viele festgestellt, dass es ein Leben neben dem Ehrenamt gebe und hätten ihre bislang geopferte Freizeit „neu entdeckt“. Die Neubesetzung der Ämter sei dann oft schwierig, bürokratische Hindernisse täten ein Übriges. Die Folge sei, dass der Ruf nach der Gemeinde „immer lauter“ werde. Die Ortsbürgermeisterin freute sich über das vielfältige Angebot, die Vereine hätten sich „was einfallen lassen“, um sich und damit auch Ellerstadt zu repräsentieren. Sie begrüßte die Entscheidung des Rats, die Vereine wieder mit 5200 Euro zu unterstützen.

Als größten Erfolg des vergangenen Jahres nannte Stachowiak den Erwerb des Pfarrhauses für die Erweiterung des Kindergartens. Durch die Neugestaltung der Bürgerstube in das „Ellcafé“ habe sich dort eine Begegnungsstätte etabliert. Planung und Ausbau des Bürgerhauses würden im Rat weiter voran getrieben, erklärte Stachowiak. Demnächst stehe zudem die Umrüstung der Kita auf LED-Lampen an.

Wichtige Rolle des Bauhofs

Für die Ortschefin spielt der Ellerstadter Bauhof eine wichtige Rolle im Ortsgefüge. Er ist um eine Kraft aufgestockt worden. Ein beim Bau des Kreisels auf dem Feuerberg sicher gestellter alter Grenzstein hat auf dem neuen Rastplatz am Radweg nach Fußgönheim seinen Platz gefunden. Der Glasfaserausbau komme voran und das Straßensanierungsprogramm werde weitergeführt, versprach die Ortsbürgermeisterin.

In einer sich ständig verändernden Welt sei man auf den Dialog mit den Bürgern angewiesen, betonte Stachowiak und bedankte sich bei allen Ehrenamtlichen. Das Ehepaar Rentz habe der Bürgerstiftung Ellerstadt nach seinem Tod einen beträchtlichen Betrag überlassen. Deshalb heiße sie jetzt Heidi-und-Helmut-Rentz-Bürgerstiftung, informierte die Nachfolgerin des langjährigen Ortschefs.

An Ständen stellten sich unter anderem alte Ortsvereine vor wie der TV und die Chorgemeinschaft MGV, die beide über 100 Jahre alt sind. Auch dabei waren der Verein Kunst und Kultur und das Netzwerk liebenswertes Ellerstadt.