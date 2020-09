Wer bei Vollmond mies schläft, weiß: Für diesen Monat ist es schon wieder geschafft, denn laut Mondkalender war es bereits am Donnerstag soweit. Diese beiden Herren allerdings scheinen ein Faible für stimmungsvolles Mondlicht zu haben. Denn wie in vielen Gärten sind auch hier in Haßloch die beiden – im echten Leben schon längst nicht mehr unter uns weilenden – Komiker Stan Laurel und Oliver Hardy unter einer Laterne zu sehen. Genau wie das deutsche Publikum sie unter den wenig schmeichelhaften Namen „Dick und Doof“ eben kannte: Der Brite Laurel trägt zur Melone stets Fliege, Amerikaner Hardy glänzt mit Krawatte.

Vorgarten-Idylle

Aber so, wie Stan und Ollie den vermeintlichen „Vorgarten-Vollmond“ anhimmeln, verheißt das womöglich nicht nur Gutes: Ob die beiden Spezialisten ihn gleich aus nächster Nähe betrachten wollen? Wer aber Filme wie „Panik auf der Leiter“ gemacht hat, dürfte irgendwann genügend blaue Flecken für gute Lacher gesammelt haben. Zum Glück ist nicht auch noch ein Klavier in der Nähe, denn mit dessen Transport hatten die Streithähne ebenfalls Ärger.

Und hätten Laurel und Hardy nicht auch schon als Polizisten für filmreife Unruhe gesorgt, wären die zwei Filmlegenden sogar in dieser Rolle als Statuen geeignet. Dann aber würde aber jeder Besucher sofort von allein das Weite suchen, um urplötzlich vom Himmel fallenden Gegenständen oder dramatischen Bauchplatschern in den Gartenteich noch schnell zu entkommen. Sogar im Mondlicht.