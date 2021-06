Wegen Bauarbeiten muss die Esthalerstraße in Elmstein in Höhe der Hausnummer 21 am Dienstag, 8. Juni, von 8 bis 16 Uhr gesperrt werden. Die Rettungskräfte sind informiert. Die Müllentsorgung wird laut Verbandsgemeindeverwaltung durch die Vollsperrung nicht beeinträchtigt.