Beim RHEINPFALZ-Benefizlauf an den Salinen waren am Samstag mehr als 100 Läufer auf der Strecke. Gesammelt wurden Spenden für Einrichtungen im Flutgebiet in Ahrweiler. Die Laune der Sportler passte sich dem Wetter an und war bestens. Dabei hatte ein Paar eine besonders weite Anreise.

Es war ein Schritt zurück zur Normalität beim siebten RHEINPFALZ-Benefizlauf an den Salinen am sonnenverwöhnten Samstagmittag. Gemeinsam durften wieder Läufer auf die rund 700 Meter lange