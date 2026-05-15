Mehrere Anwohner in Gönnheim sind am Donnerstag zwischen 12 und 13 Uhr offenbar von falschen Spendensammlern aufgesucht worden, wie die Polizei mitteilt. Ein Mann und eine Frau sollen an Haustüren geklingelt und Geld für einen Zirkus oder eine Tierschutzorganisation verlangt haben. Laut Polizei informierten Betroffene die Polizeiinspektion Bad Dürkheim über die Vorfälle. Beamte trafen das Paar dann anschließend an und kontrollierten es. Dabei stellte sich nach Polizeiangaben heraus, dass die beiden nicht wie behauptet für einen Zirkus oder eine ähnliche Einrichtung Geld sammelten. In mehreren Fällen soll es zu Spendenbetrügen gekommen sein, teils mit Erfolg. Gegen die beiden Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Betrugs eingeleitet. Die Polizei bittet weitere mögliche Betroffene und Zeugen um Hinweise. Wer im genannten Zeitraum Besuch von den beiden hatte oder Beobachtungen zu den Beschuldigten gemacht hat, kann sich an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 9630 wenden. Hinweise nimmt die Polizei auch über die Onlinewache Rheinland-Pfalz sowie per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.