Bei einer privaten Spendenaktion mit dem Verkauf von kreativ gebundenen Blumensträußen und mit Dachwurz dekorierten Tässchen sind in Forst über 400 Euro gesammelt worden. Die Forsterin Birgit Walters hat die Aktion ins Leben gerufen und die Artikel im Hof des Gutsausschanks Heinrich Spindler angeboten. Einige Tässchen seien noch übrig und im Forster Salon zu bekommen, so Walters. Der endgültige Betrag werde dann vom Unternehmen ihres Mannes, der ein Immobilienbüro in Forst betreibt, verdoppelt und für die Opfer der Flutkatastrophe zur Verfügung gestellt.