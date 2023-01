Der Haßlocher Arbeitskreis Wolczyn unterstützt eine Spendenaktion für einen kleinen Jungen aus der polnischen Partnerstadt Wolczyn, der an spinaler Muskelatrophie erkrankt ist. Damit soll ein Beitrag dazu geleistet werden, eine Therapie für den Zweijährigen zu finanzieren.

Ein paar Wochen nach der Geburt von Antos erhielten die Eltern die Diagnose. Spinale Muskelatrophie ist eine sehr seltene genetisch bedingte Krankheit. Sie schwächt die Muskeln und nimmt, wenn sie nicht zum Stillstand kommt, dem Patienten am Ende die Kraft, eigenständig zu atmen, und führt zum Lungenversagen.

Der kleine Antos benötigt eine aufwendige Therapie, die in Polen nicht von der Krankenkasse bezahlt wird. Daher werden in seiner Heimat Spenden für den kleinen Jungen gesammelt. Durch Konzerte und verschiedene Aktionen ist bereits viel Geld zusammengekommen, doch es reicht noch nicht. Die Therapie, die der Zweijährige braucht, könnte er in den USA oder in den Niederlanden bekommen.

Hilferuf aus Wolczyn

Deshalb hat sich Wolczyns Bürgermeister Jan Leszek Wiacek an die Partnergemeinde Haßloch gewandt und bittet auch im Großdorf um Hilfe. In seinem Aufruf schreibt der Bürgermeister, ein kleiner Mensch kämpfe hier mit einer tödlichen Krankheit: „Sein Leben hat gerade begonnen, aber man weiß nicht, was die nächsten Tage bringen.“ Wiacek hofft deshalb auf breite Unterstützung der Spendenaktion aus Haßloch: „Ich weiß, dass Eure Hilfe bei der Verbreitung dieser Information unschätzbar ist“, schreibt der Bürgermeister. Er schließt mit dem Appell: „Ich hoffe sehr, dass wir gemeinsam dem kleinen Antos die Gesundheit zurückgeben können.“

Der Arbeitskreis Wolczyn will bei der Aktion unterstützend zur Seite stehen und sammelt daher auch in Haßloch Spenden für Antos und seine Familie. Jochen Gleich ist Vorsitzender des Arbeitskreises Wolczyn und möchte gemeinsam mit weiteren Mitgliedern beim Neujahrsempfang der Gemeinde Haßloch am kommenden Freitag, 27. Januar, in der Aula des Hannah-Arendt-Gymnasiums über die Aktion informieren und Spenden sammeln, um einen Geldbetrag zu Antos’ Therapie beisteuern zu können.

Auch im Büro der Partnerschaftsbeauftragen der Gemeinde, Pinar Stehr, (Zimmer 008 im Haßlocher Rathaus) ist eine Spendenbox aufgestellt worden. Darüber hinaus hat der Haßlocher Lions-Club bereits eine erste größere Spende in Höhe von 1000 Euro zur Verfügung gestellt.

Spendenkonto

Wer dem erkrankten Antos ebenfalls helfen möchte, kann über folgendes Konto eine Spende überweisen: Evangelischer Gemeinschaftsverband, IBAN: DE04 5465 1240 0001 0055 52. BIC: MALADE51DKH (Sparkasse Rhein-Haardt, Haßloch), Stichwort: Antos Wolczyn.