Bis 15. November können bei Yvonne Luther in Haßloch Päckchen für „Weihnachten im Schuhkarton“ abgegeben werden. Kinder vor allem in osteuropäischen Ländern bekommen bei der Aktion kleine Weihnachtsüberraschungen.

Seit 2017 sammelt Yvonne Luther Päckchen für die weltweite Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Dabei wird sie unterstützt von ihrer Familie und von Anne Schott. 2021 sind aus Haßloch 740 Päckchen und 1857 Euro verschickt worden.

„Mir ist es in diesem Jahr wichtig, darauf hinzuweisen, dass trotz der angespannten finanziellen Lage mancher Bürger die Empfängerkinder nicht aus den Augen verloren werden“, sagt sie. „Viele dieser Kinder leben zum Beispiel in Polen, Ungarn, Kroatien, Lettland oder Bulgarien. Auch diese Länder sind von der Krise betroffen und brauchen Hilfe“, betont Yvonne Luther.

Als Inhalt bieten sich Kleidung, Schulbedarf, Hygieneartikel, Spielsachen oder Süßigkeiten an. Alle Geschenkartikel müssen neuwertig sein. Es sollte gekennzeichnet werden, ob das Geschenk für Mädchen oder Jungen gedacht ist und für welches Alter. Es können auch kleinere Einzelspenden abgegeben werden, die mit anderen Sachen in einen Schuhkarton passen. Alle Geschenkartikel müssen unbenutzt sein. Um die Portokosten zu decken, wird eine Spende von zehn Euro empfohlen. Spendenbescheinigungen für Bargeld- oder (mit Kassenbeleg) für Sachspenden können ausgestellt werden.

Sammelstellen

Die Haßlocher Sammelstelle befindet sich bei Yvonne Luther, Wilhelm-Busch-Straße 16. Spender werden gebeten, vor der Abgabe kurz anzurufen: 0176 21995653. Weitere Abgabestellen: Christine Luther in Meckenheim, 06326 8742, Barbara Steinmetz in Gimmeldingen, 06321 968658, Petra Göttel in Geinsheim, 0177 2502180. Weitere Abgabeorte sind im Internet zu finden unter www.die-samariter.org.

--