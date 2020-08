Die Gemeinde und der Forstzweckverband haben den Erlös aus der Weihnachtsbaumaktion an zwei Vereine übergeben. 500 Euro war zusammengekommen, die je zur Hälfte dem Verein Lila Villa sowie den Deutsch-tunesischen Freunden Rheinland-Pfalz/Saar zu Gute kommen.

Der 1993 gegründete Verein Lila Villa hat sich zum Ziel gesetzt, ein gesellschaftliches Bewusstsein gegen Gewalt an Frauen und Kinder zu schaffen und Betroffene zu unterstützen. Zu den Aufgaben gehört darüber hinaus auch, die Beratungsstelle und das Frauenhaus in Bad Dürkheim (beide in Trägerschaft des Vereins) finanziell zu unterhalten. „Da der Mietvertrag für unser Frauenhaus ausläuft und wir uns wahrscheinlich nach einer neuen Immobilie umsehen müssen, ist jede Spende eine willkommene Unterstützung“, so die Vereinsvorsitzende Marita Zeppei.

Die Deutsch-tunesischen Freunde Rheinland-Pfalz/Saar unterstützen seit zwei Jahrzehnten eine Gehörlosenschule im tunesischen Bizerta. 600 Kinder besuchen nach Mitteilung des Vorsitzenden Tahar Maamer die Schule und werden dort entsprechend ihrer Fähigkeiten unterrichtet. Die Hilfe der Deutsch-tunesischen Freunde vor Ort ist vielfältig: In den vergangenen Jahren unterstützte man bauliche Maßnahmen in Form von Geldspenden, ebenso finanzierte man die Anschaffung von Hörgeräten und Unterrichtsmaterialien. Auch mit der nun erhaltenen Spende könne man vor Ort einiges bewegen.

Die Weihnachtsbaumaktion fand im Dezember 2019 zum ersten Mal statt. Gemeinde und Forstzweckverband hatten 150 Tannenbäume, die den Weihnachtsmarkt schmückten, nach Ende des Marktes gegen kleine Spenden abgegeben. Revierleiter Armin Kupper, Umweltdezernent Joachim Blöhs und CDU-Vorsitzender Jürgen Vogt, der die Aktion angeregt hatte, übergaben den Erlös der Aktion. Eine Wiederholung wird überlegt.