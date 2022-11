Die 1994 gegründete Gönnheimer Liste (GL) wächst weiter. In diesem Jahr konnte die Wählergemeinschaft sechs Neueintritte verzeichnen und hat aktuell 71 Mitglieder. Das gab der Vorsitzende Helmut Frenzel in der Jahreshauptversammlung am Donnerstag bekannt. Die GL ist mit vier Räten im Gönnheimer Ortsgemeinderat vertreten und die zweitgrößte Fraktion nach den Freien Wählern.

Zum Markenkern der GL gehören die jährlichen Spenden aus dem Erlös ihres Sommerfestes im Weingut Knauff an Gönnheimer Vereine und Institutionen. In diesem Jahr kam – nach zweijähriger Spendenpause, weil das Sommerfest ausfiel – eine Initiative von Eltern in den Genuss. Sie hatten einen in die Jahre gekommenen Spielplatz in der Haardtstraße ganz neu hergerichtet.

Frenzel überreichte Ortsbürgermeister Wolfram Meinhardt (FWG) in der Mitgliederversammlung einen Scheck über 1000 Euro. Er sei „guten Mutes“, dass der Spielplatz bis Ende des Jahres fertiggestellt sei, sagte Meinhardt bei der Übergabe. Auf jeden Fall könne man das Geld „gut gebrauchen.“ 2019 gab es wegen der Wahlen keine Spende.

Stammtische soll es wieder geben

Die Gönnheimer Liste ist ein eingetragener Verein und keine politische Partei und bekommt für ihre Wählerstimmen keine Unterstützung von einer Parteiorganisation. Er habe vor, die GL-Stammtische wieder zu beleben, gab der Vorsitzende bekannt. Außerdem soll im Frühjahr der Waldbegang nachgeholt werden, der zweimal dem schlechten Wetter zum Opfer fiel.

An wichtigen Themen im Rat streifte der Fraktionsvorsitzende Ralf Gabriel die Verhinderung einer Trester-Kompostieranlage am Schwabenbach wegen fehlender Zufahrten. In der Frage der Sicherheit bei den Wein- und Kulturtagen im Juli habe man einen gangbaren Weg gefunden, so Gabriel, mit der Verbandsgemeinde sei ein Parkplatzkonzept entwickelt worden.