Wo früher bei Forst Basalt abgebaut wurde, hat sich heute ein kleiner Teich gebildet, der vom oberen Kraterrand aus gut zu sehen ist – eine Besonderheit in der Pfalz. Jetzt gibt es Pläne, dort eine Aussichtsplattform zu errichten.

Rund hundert Meter geht es am Kraterrand des Pechsteinskopfs bei Forst in die Tiefe, unten liegt ein kleiner Teich. Die Formation ist unerwartet und spektakulär. Entstanden ist der Trichter, weil an dem Berg bis 1990 Basalt abgebaut wurde. Das schwarze, mineralhaltige Gestein liegt nahe an der Oberfläche, weil es vor etwa 40 Millionen Jahren auch am Rande des Pfälzer Waldes Eruptionen gab, der Druck im Erdinnern aber nicht so stark war, dass Magma austrat. Es blieb vielmehr unter der Erdoberfläche und erkaltete. Daraus entstand der Pechsteinkopf mit seinen Basaltadern.

Bereits seit einiger Zeit gibt es in der Gemeinde Forst Überlegungen, am oberen Kraterrand eine Aussichtsplattform zu errichten. Damit soll eine kleine touristische Attraktion geschaffen werden, vor allem aber auch verhindert werden, dass Wanderer die Absperrungen dort verbotenerweise überwinden und sich der gefährlichen Steinbruchkante nähern.

Inzwischen ist die Sache konkreter geworden. Es gab einen Vor-Ort-Termin, an dem unter anderem der Forst, das Landesamt für Geologie, die Kreisverwaltung und die Obere Naturschutzbehörde beteiligt waren. Große Probleme seien dabei nicht gesehen worden, berichtete Forsts Ortsbürgermeister Bernhard Klein. Auch eine erste Bodensondierung sei bereits gemacht worden, eine zweite stehe noch aus. Es gehe darum zu klären, wie tief das Fundament sein müsse. Geplant ist eine Aussichtsplattform aus Holz, die auch über eine Rampe erreicht werden kann.

„Ein stimmiges Projekt“

„Wir stehen dem Thema offen gegenüber, weil wir an der Stelle eine Besucherlenkung für sinnvoll halten“, kommentiert Kreissprecherin Laura Estelmann das Vorhaben. Es solle nun Gehölz weggeschnitten werden, damit auch der tiefere Baugrund untersucht werden könne.

Auch Förster Robert Kirchner sieht das Projekt positiv. Nicht zuletzt gehe es darum zu verhindern, dass Wanderer über den Zaun klettern, um in den Krater hinunterzublicken. Laut Kirchner ist an der Stelle schon einmal ein Hund abgestürzt. Durch die geplante „landschaftsangepasste“ Bauweise sei das Ganze „ein stimmiges Projekt“.

Auch die Basalt AG begrüßt das Vorhaben. Das Unternehmen habe ähnliche Projekte an anderen Standorten auch unterstützt, sagte Massimo Döbell, der für die Liegenschaften der Basalt AG zuständig ist. Ob das auch in eine finanzielle Hilfe münden kann, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. „Das Projekt steckt ja noch in den Kindenschuhen“, so Döbell.

Rundweg zum Geotop in Deidesheim

Die Aussichtsplattform soll eingebunden werden in einen Rundweg, der auch zum Geotop nach Deidesheim führt. Dabei handelt es sich um eine Stelle zwischen Deidesheim und Forst, an der der Einbruch des Oberrheingrabens deutlich zu erkennen ist - eine so genannte Rheingrabenrand-Verwerfung. Dem „außergewöhnlichen Blick in die Erdgeschichte“ verdankt die Stelle auch die Aufnahme in die Liste der Nationalen Geotope.

Ein Rundweg mit diesen beiden Attraktionen „wäre für die ganze Region interessant“, sagt Deidesheims Stadtbürgermeister Manfred Dörr. Schließlich sei der Pechstein auch für den Weinanbau wichtig.

Doch würde das nicht auch die ohnehin prekäre Parksituation am Haardtrand verschärfen? Dörr verdeutlicht, dass deshalb über neue Mobilitätskonzepte nachgedacht werde. Damit gemeint ist ein Shuttle-Verkehr von den Orten bis zum Waldrand. Vorstellbar sei beispielsweise, ein solches Konzept zusammen mit dem Neustadter Unternehmen Mobility on demand (MoD) umzusetzen, so Dörr. MoD plant ohnehin, sein Geschäftsmodell auf die Verbandsgemeinden Maikammer, Deidesheim und Lambrecht auszudehnen.